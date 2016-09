Governo libera início da exploração de madeira na Flona de Altamira e reanima economia de Moraes Almeida e região

Eis que Surge no cenário econômico da região a Patauá Florestal SPE, empresa constituída em Moraes Almeida que obteve uma das maiores conquistas para economia de Moraes Almeida e toda região. A madeireira esta oficialmente autorizada e já deu início a exploração de madeira oriunda da Flona Altamira, através do regime de concessão de florestas públicas.

Nossa reportagem entrou em contato com o escritório da empresa em Moraes Almeida, que informou sobre o papel da Patauá Florestal nesse processo para garantir fornecimento de matéria prima florestal(madeira) de origem legal para revigorar fortemente o setor madereiro e indiretamente todo comércio e prestação de serviços do distrito de Moraes.

A Patauá Florestal nasceu com a força e união de todos os principais empresários do setor madereiro na região, em seu quadro social, estão: Agroindustrial Serra Mansa Ltda.; Indústria de Madeiras Perondi Ltda.; Francio & Francio Madeiras Ltda.; Maderais Agroindústria de Madeiras Ltda. e Onésio Alves da Silva, todas também sediadas no Distrito de Moraes Almeida.

Por ocasião do lançamento do Edital nº 003/2013, pelo Serviço Florestal Brasileiro, foi instaurado processo de concorrência pública com o objetivo da promoção de concessão florestal de quadro Unidades de Manejo Florestal da Floresta Nacional de Altamira. A Patauá Florestal participou do certame, apresentando proposta para dois ‘lotes’, uma para a UMF III, de área concedida de 98.414,000 hectares, e para a UMF IV, com área de 111.436,000 hectares. Em ambas, a empresa se sagrou vencedora, sendo assinados dois contratos de concessão florestal, para o manejo sustentável da Floresta Altamira pelo período de 40 anos a partir de 28/04/2015. A expectativa inicial é exploração de até 200 mil metros cúbicos de madeira por ano.

As empresas vencedoras do certame foram RRX Mineração e Serviços Ltda – EPP (UMF I e II) e Patauá Florestal Ltda – SPE (UMF III e IV). Os contratos têm duração prevista de 40 anos e a expectativa é que gerem até R$ 80 milhões por ano e cerca de 900 empregos com carteira assinada, sendo 80% locais.

Em Moraes Almeida, a reportagem da Cultura FM – 87.9, entrou em contato com o empresário Cassiel Leite, proprietário de um restaurante e da emissora de rádio 98 FM que nos repassou muitas informações. “O comércio esta bem animado e feliz. Tem muitos empresários de fora que estão vindo montar seu equipamento para processar a madeira” informou.

Consolidou-se finalmente o processo de concessão florestal da Floresta Nacional de Altamira, beneficiando diretamente o distrito de Moraes Almeida. A conquista é enorme, e não foi conquistada sem muita dificuldade, lutas e investimentos, mesmo assim concretizou-se devido a união das lideranças do setor na comunidade. Mesmo assim, evidentemente não faltavam os pessimistas, que não acreditavam na conquista da concessão, estes foram ignorados enquanto o projeto seguia em frente, até finalmente virar realidade. Esta semana as primeiras cargas de madeira começaram a ser exploradas e transportadas.

Reportagem Édio Rosa – Cultura FM – 87.9 /Band Progresso Canal 15

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

