Governo não mente para o povo, diz Temer

Meirelles cita aumento de impostos como uma possibilidade para aliviar os cofres públicos

Enquanto o Palácio do Planalto e equipe econômica não anunciam a revisão da meta fiscal, que deverá ter rombo ainda maior, o presidente Michel Temer disse que o governo não mente e pode tomar medidas “rigorosas”. Nesta quinta-feira, ele tentou mais uma agenda positiva ao anunciar a divisão, com os trabalhadores, de R$ 7,28 bilhões do lucro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

— Hoje podemos comemorar. Eu falei no diálogo, e a responsabilidade fiscal de outro lado, e hoje da responsabilidade social. A cada dia praticamos um ato, ora da responsabilidade fiscal, ou seja, o governo não mente para o povo brasileiro. Mas muitas vezes toma medidas rigorosas, mas indispensáveis para a higidez das finanças publicas do nosso país — declarou o peemedebista, que, após de três horas sem definição, teve de interromper a reunião com ministros sobre a nova meta fiscal.

Antes de Temer, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, citou aumento de impostos como uma possibilidade para aliviar os cofres públicos.

— Ou aumenta mais imposto ou toma mais recursos da sociedade, aumentando o endividamento e os juros — disse Meirelles, 20 dias depois de o governo ter elevado imposto sobre combustíveis.

A divisão de metade do lucro líquido do FGTS com 88 milhões trabalhadores, como mostrou o GLOBO no último sábado, terá valor médio de depósito de R$ 29,62. A aplicação no FGTS rendeu mais do que a inflação no ano passado. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi de 6,28%, ante 7,14% de rendimento do fundo. Em 2016, o rendimento do FGTS foi de 5,11%.

Fonte: O Globo.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...