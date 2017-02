Governo paga auxílio fardamento e divulga calendário de fevereiro do salário dos servidores

A efetivação do auxílio nos contracheques dos militares demonstra o compromisso da administração com a valorização da categoria

O governo do Estado efetiva nos contracheques de fevereiro o pagamento do auxílio fardamento, benefício que diz respeito a um soldo a mais correspondente ao posto, para soldados e cabos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, além dos vencimentos mensais. Com isso, a folha de pagamento do Estado sofre um acréscimo de R$ 7,8 milhões e demonstra o compromisso da administração com a valorização dos militares estaduais.



Ainda fruto do esforço de gestão empreendido pelo Executivo Estadual, que mesmo diante de um cenário econômico e financeiro difícil, honra os pagamentos dos salários sem atrasos ou parcelamentos, os funcionários públicos estaduais, da administração direta e indireta, começam a receber os salários de fevereiro a partir do próximo dia 22. Os primeiros a receberem de acordo com o cronograma da Secretaria de Estado de Administração (Sead) são os Inativos civis e militares, pensionistas civis e militares e pensionistas especiais da Sead. O cronograma segue até o dia 27, com os servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) da capital e do interior.

Confira o calendário de pagamento de fevereiro de 2017:

Dia 22/02 – (quarta-feira) – Inativos civis e militares, pensionistas civis e militares e pensionistas especiais da Sead

Dia 23/02 (quinta-feira) – Auditoria Geral, Casa Civil, Casa Militar, Defensoria Pública, Gabinete da Vice-governadoria, Procuradoria Geral, Sedap, Sectet, Sead, Sefa, Seplan, Semas, Secult, Seel, Sedeme, Sejudh, Sedop, Sespa, Seaster, Setran, Secom e Setur, NGTM, NEPMV, NGPR e NAC.

Dia 24/02 – (sexta-feira) – Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Segup, Adepará, Arcon, Asipag, Codec, Ceasa, Cohab, CPC Renato Chaves, Detran, EGPA, Emater, FCG, FCP, Fasepa, Funtelpa, Fapespa, Hospital de Clínicas, Hospital Ophir Loyola, Hemopa, Imetropará, Iasep, Igeprev, Imprensa Oficial do Estado, Iterpa, Jucepa, Prodepa, Santa Casa de Misericórdia, Susipe, Uepa, Ideflor-Bio, CPH e Fundação ProPaz.

Dia 27/02 (segunda-feira) – Seduc (capital e interior).

