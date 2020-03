Governo proíbe eventos com mais de 500 pessoas no Pará

Medida é uma das ações de prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus (Foto:Bruno Cecim / Agência Pará)

O governador do Pará, Helder Barbalho, assinou, na tarde desta segunda-feira (16), decreto que regulamenta as ações de prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19) no Estado. As medidas valem pelos próximos 15 dias e foram publicadas em uma edição extra do Diário Oficial na noite de hoje.

“No decreto, restringimos todo e qualquer evento que tenha mais de 500 pessoas. Os servidores públicos com mais de 60 anos /ou, que estejam dentro do público de maior fragilidade, de maior exposição, que possam ser orientados a trabalhar de suas casas. Os serviços essenciais serão mantidos, como o de educação, e, até o momento, não serão suspensos. Vamos aguardar e se eventualmente isto for necessário, revisaremos essa decisão”, afirmou Helder Barbalho.

O decreto regula ainda uma série de medidas, entre elas além da restrição de eventos e reuniões públicas e privadas acima de 500 pessoas, a dispensa de servidores para que realizem suas atividades na modalidade home office quando a mesma puder ser realizada de modo eletrônico ou telefônico, e a dispensa de servidores que integram o grupo de risco.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) será a responsável por realizar medidas, em parceria com os demais órgãos de fiscalização, como por exemplo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), responsável pela fiscalização de portos, aeroportos e fronteira.

O chefe do Executivo Estadual e o secretário de Saúde, Alberto Beltrame, visitaram, também nesta segunda, as UTI’s de vários hospitais do Pará, a fim de analisar a situação e reforçar as estratégias para recebimento de pacientes em estado grave, infectados pelo novo coronavírus.

O primeiro hospital a ser visitado por Helder e Beltrame é o Abelardo Santos, em Icoaraci. Em seguida, a comissão segue para outras unidades de saúde da Grande Belém.

