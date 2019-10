Governo publica regulamento sobre controle de armas de fogo pelo Exército

Texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (Foto:Elivaldo Pamplona / O Liberal)

Documento regulamenta os princípios, as classificações, as definições e as normas para a fiscalização de produtos

O presidente Jair Bolsonaro editou o Decreto 10.030/2019 para regulamentar os princípios, as classificações, as definições e as normas para a fiscalização de produtos controlados pelo Comando do Exército, conforme dispõe a lei de registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição no País (Lei 10.826/2003).

O texto, que foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 30, revoga os decretos 3 665/2000 e 9.493/2018 e trechos do Decreto 9.845/2019, que é um dos três decretos editados pelo próprio Bolsonaro em junho passado.

Por:Agência Estado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...