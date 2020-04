Governo quer leilão de Ferrogrão no ‘mais tardar’ no início de 2021

(Trilhos em ferrovia Foto: Pixabay )- O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou que a pasta coloca todo o esforço para viabilizar o empreendimento

O projeto de ferrovia de 933 km que promete ser o principal centro de escoamento de grãos entre Mato Grosso e Pará, a Ferrogrão, pode ir a leilão ainda este ano e, no mais tardar, no início de 2021. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou que a pasta coloca todo o esforço para viabilizar o empreendimento.

“Vamos ver se conseguimos fazer leilão no fim do ano, mais tardar início do ano que vem”, disse. O projeto, que tem R$ 7,3 bilhões de investimentos previstos, deve ser enviado ao Tribunal de Contas da União (TCU) ainda em maio, disse o ministro.

Freitas lembrou ainda que está previsto para ir a leilão neste ano o trecho da BR-163/230 que liga os Estados do Mato Grosso e Pará. O ministro explicou que essa concessão, com prazo de dez anos, é compatível com a entrada em operação da Ferrogrão, que precisa ser construída. Sobre os investimentos em rodovia, Freitas destacou ainda o projeto da Nova Dutra, que também deve ser enviado ao TCU em maio.

“Muita tecnologia de informação, muita terceira e quarta faixa, iluminação de led. Tenho certeza que vai ser uma licitação que vai gerar muito interesse”, disse o ministro, afirmando novamente que não houve perda de interesse do investidor em razão da crise. Segundo Freitas, para mitigar preocupações geradas pela pandemia, o ministério analisa a calibragem da matriz de risco, de olho na demanda e na taxa de retorno.

“A gente traz para os projetos todas as limitações de risco que fazem parte da preocupação dos investidores, calibra a taxa de retorno”, disse.

O ministro ressaltou ainda que alguns projetos rodoviários previstos para ir a leilão neste ano preveem uma novidade nas modelagens, como é o caso da BR-153/414/080, entre Goiás e Tocantins, e da BR-381/262 entre Minas Gerais e Espírito Santo. As duas estreiam o modelo híbrido de leilão, que mistura nos lances menor tarifa com valor de outorga.

Por Estadão Conteúdo/24 de abril de 2020 às 09h56

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...