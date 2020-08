Governo realiza segunda etapa da pesquisa epidemiológica de Covid-19 em 52 municípios do Pará

Segunda etapa da pesquisa epidemiológica de Covid-19 chega em 52 municípios do Pará — Foto: Geovana Albuquerque/Agência Saúde DF

Serão realizados testes rápidos em moradores das regiões do Carajás, Baixo Amazonas, Araguaia, Marajó Ocidental, Tapajós, Xingu e nordeste. A previsão é que o levantamento de informações desta segunda etapa seja divulgado no final do mês.

A pesquisa epidemiológica sobre Covid-19, realizada por estudantes da Universidade do Estado do Pará (UEPA), chega na segunda fase de execução. Segundo o governo do Pará, serão realizados testes rápidos em moradores de 52 municípios das regiões do Carajás, Baixo Amazonas, Araguaia, Marajó Ocidental, Tapajós, Xingu e nordeste. A previsão é que o levantamento de informações desta segunda etapa seja divulgado no final do mês.

De acordo com o governo do estado, no momento, as equipes estão registrando os dados que foram colhidos na capital. Até o dia 10 de agosto, a pesquisa foi realizada em 43 bairros de Belém e outros 17 bairros de Ananindeua. Nessa etapa, pelos interiores, foram mobilizados 227 profissionais.

A pesquisa epidemiológica ainda terá uma terceira fase que será realizada em setembro, seguindo a mesma metodologia e estratégia em 32 municípios que ainda não foram atendidos. O objetivo do levantamento é mapear o cenário da Covid-19 19 em todo o estado.

Segundo o governo, os resultados da primeira etapa da pesquisa indicam que 21% da população, com mais de 12 anos, teve contato com o vírus no Pará. Cerca de 78,5% testaram negativo e 0,5%, inconclusivo. Esse resultado foi analisado dentro de uma amostra de mais de 8,5 mil testes realizados, com margem de erro menor que 3%.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...