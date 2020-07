Governo REVELA que foram devolvidos R$ 72 milhões do auxílio emergencial

(Foto:Reprodução) – A devolução dos recursos pagos é feita por meio do site oficial do Ministério da Cidadania.

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni (DEM), revelou em entrevista ao Brasil Urgente, que já foram devolvidos nada menos que R$ 72 milhões, por mais de 79 mil pessoas que estavam fora dos critérios para recebimento do auxílio emergencial de R$600. A devolução dos recursos pagos é feita por meio do site oficial do Ministério da Cidadania.

“Devolveram o auxílio emergencial, porque receberam das mais variadas formas indevidamente, 79.067 pessoas que usaram esse aplicativo do site da transparência. E em dinheiro, foram devolvidos 72 milhões, que já voltaram para os cofres públicos, para quem de fato precisa”, disse Onyx, em entrevista ao Brasil Urgente.

Ainda segundo Onyx, mais de 378 mil pessoas, do total de 1,5 milhão que fez a contestação por terem o auxílio recusado, agora estão aptas a receberem o benefício via aplicativo do Caixa Tem.

“Nós tivemos 1,5 milhão de pessoas que tinham feito a contestação através do aplicativo da Caixa, que, aliás, continua aberto para contestar. Não permite mais o cadastramento, que terminou no dia 2 de julho, mas permite esse volume de mais de 1 milhão de pessoas que nós rodamos e já enviamos à Caixa.”

Calendário de saques termina HOJE para estes trabalhadores

Hoje, terça-feira, 14 de julho, chega ao fim o calendário de saque e transferência para quem recebeu a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 nos dias 16 e 17 de junho.

Anteriormente, o calendário de saque seria finalizado apenas dia 18 de julho, pois a operação era liberada para um grupo por dia, dividido pelo mês de aniversário. Mas na última sexta-feira o governo publicou que alguns grupos teriam a data antecipada.

Na última segunda-feira, por exemplo, anteriormente apenas os nascidos em julho poderiam fazer saque e transferência. Após a mudança, puderam fazer as operações os nascidos em julho, agosto e setembro.

Hoje, 14 de julho, quando apenas os nascidos em agosto poderiam fazer saque e transferência do auxílio, agora podem o grupo restante. No último dia do calendário, nascidos em outubro, novembro e dezembro poderão fazer as operações.

Por Saulo Moreira

