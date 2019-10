Governo suspende a venda de 32 marcas de azeite de oliva fraudado; veja a lista

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo o Ministério da Agricultura, é considerado azeite de oliva “o produto obtido somente do fruto da oliveira, excluído todo e qualquer óleo obtido pelo uso de solvente, ou pela mistura com outros óleos, independentemente de suas proporções”.

“Se os supermercados adquirirem e ofertarem os produtos com irregularidades, serão penalizados”, afirmou em nota o coordenador Fiscalização de Produtos Vegetais do Ministério da Agricultura, Cid Rozo.

O governo alerta também que os comerciantes devem verificar a procedência do azeite antes de formarem os estoques que serão colocados à venda, verificando se não estão comprando lotes de marcas que cometeram as fraudes apuradas pelo Ministério.

Segundo a Coordenação de Produtos Vegetais do Ministério da Agricultura, praticamente não existe mais estoque no mercado desses lotes que foram reprovados, já que os remanescentes foram destruídos após o julgamento dos processos administrativos.

As fiscalizações que detectaram as 32 marcas irregulares são resultantes da Operação Isis, iniciada em 2016. No caso destas marcas, o ministério realizou a coleta dos produtos para análise entre 2017 e 2018.

O governo afirma que a maior parte das fraudes foi feita com a mistura com óleo de soja e óleos de origem desconhecida.

Oliveiras do Conde Quinta Lusitana Quinta D’Oro Évora Costanera Olivais do Porto

Aldeia da Serra Barcelona Casa Medeiros Casalberto Conde de Torres Dom Gamiero Donana Flor de Espanha Galo de Barcelos Imperador La Valenciana Lisboa Malaguenza Olivaz Olivenza One Paschoeto Porto Real Porto Valencia Pramesa Quinta da Boa Vista Rioliva San Domingos Serra das Oliveiras Serra de Montejunto Temperatta Torezani Tradição Tradição Brasileira Três Pastores Vale do Madero Vale Fértil

Segundo Ministério da Agricultura, maioria das fraudes foi feita com a mistura da oliva com óleo de soja e óleos de origem desconhecida.

You May Also Like