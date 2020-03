Governo suspende aulas e eventos com mais de 200 pessoas em MT por causa do coronavírus

Representantes do governo de Mato Grosso se reúnem para assinar decreto — Foto: Secom/MT

Decreto estabelece também o tele trabalho e revezamento de jornada de trabalho para os servidores com suspeita de contaminação por Covid-19.

O governo de Mato Grosso publicou um decreto, nesta segunda-feira (16), que adota medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública pela transmissão do coronavírus. Estão entre as medidas a suspensão das aulas da rede estadual, municipal e do ensino superior do estado e o cancelamento de eventos com público maior de 200 pessoas.

O documento estabelece que as aulas nas escolas estaduais e municipais de Mato Grosso sejam interrompidas a partir da próxima segunda-feira (23) até o dia 5 de abril, como antecipação do recesso escolar.

A determinação também estabelece cancelamento das aulas, no mesmo período, para os alunos do ensino superior, em todos os campus da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) e nas unidades da Escola Técnica da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia (Secitec).

Outra medida publicada no decreto é a suspensão dos eventos em ambientes fechados promovidos pela administração pública estadual com mais de 200 pessoas, como congressos, conferências e palestras.

O governo recomenda ao setor privado que também seja feita a suspensão de eventos com público maior que esta quantidade.

Os treinamentos e capacitações feitos pelo governo também serão cancelados, por tempo indeterminado.

“Durante o período de vigência deste decreto, poderá ser instituído o sistema de tele trabalho e revezamento da jornada de trabalho para os servidores com suspeita de contaminação por coronavírus”, diz trecho do documento.

O servidor que tiver retornado de viagens a locais com casos confirmados da doença ou que tiver algum contato com casos confirmados, mesmo que não apresente sintomas, desemprenhará suas atividades por tele trabalho durante 14 dias.

O decreto também estabelece mudanças no sistema penitenciário. “As visitas às unidades penais e socioeducativas sofrerão restrições mediante atos normativos expedidos pela Secretaria Estadual de Segurança Pública”, explica trecho.

Por Kethlyn Moraes, G1 MT

