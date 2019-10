Governo transfere detentos envolvidos em mortes no presídio de Altamira

Esta foi a terceira transferência de internos do sistema prisional do Pará para unidades federais

Os oito internos transferidos nesta quarta respondem pelos crimes de homicídio e organização criminosa. (Alex Ribeiro / Agência Pará)

Oito detentos que participaram da ação que resultou na morte de 58 internos custodiados no Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRALT), no final do mês de julho deste ano, foram transferidos para presídios federais nesta quarta-feira (2) por determinação do Governo do Estado, diante da crise gerada pelo caso e em resposta às ameaças de facções criminosas que agem dentro das principais casas penais do Pará.

A operação de transferência, batizada de Tríade, foi realizada nesta quarta-feira (2), sob coordenação da Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe). Os oito internos estavam custodiados no Centro de Triagem Metropolitano IV (CTM IV), localizado no complexo penitenciário de Santa Izabel, onde respondiam pelos crimes de homicídio e organização criminosa.

Antes de embarcar no avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que os conduziria até os presídios federais onde darão continuidade a suas penas, os detentos foram levados até o Instituto Médico Legal, do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, para fazer o exame de corpo de delito.

Os presos foram conduzidos até a Base Aérea de Belém, onde embarcaram em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que os conduziu até os presídios federais. Os presos foram conduzidos até a Base Aérea de Belém, onde embarcaram em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que os conduziu até os presídios federais. (Alex Ribeiro / Agência Pará)

Toda a logística de transporte até o embarque na Base Aérea de Belém foi acompanhada por agentes da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP), que atuaram de forma integrada com os agentes do Comando de Policiamento Penitenciário (COPE). Esta foi a terceira transferência de internos do sistema prisional do Pará para unidades federais.

Desde o início do ano 51 detentos já foram encaminhados para outros presídios. De acordo com o diretor de Administração Penitenciária da Susipe, Ringo Alex Farias, o objetivo dessas transferências é garantir a retomada do controle carcerário e dar seguimento ao trabalho de reinserção social dos detentos que estão sob a custódia do Estado.

Por:Redação Integrada (Com informações da Agência Pará)

02.10.19 19h47

