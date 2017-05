Governo troca comando da PM de Novo Progresso em meio a onda de sensação de insegurança

Major Alexandre da Silva Oliveira (Foto), assumiu o comando da 7ª CIPM de Novo Progresso:

Há mais de quatro anos no cargo, o Major Furtado deixou o comando do Batalhão da Polícia Militar de Novo Progresso em meio a uma onda de assaltos sem precedentes e sensação de insegurança. A atuação do Major Furtado diante do comando da Policia Militar de Novo Progresso foi bastante polêmica! Muitas informações não eram repassadas a imprensa local-pressionado o Major atendeu à Imprensa e se aproximou trazendo relatos informativo da atuação da PM no município, na radio comunitária, daí para frente manteve um bom dialogo com a imprensa local. Não temos um levantamento exato em mãos, mas visivelmente o número de homicídios dobrou durante sua gestão. Ele foi o que ficou mais tempo no comando da unidade ao longo de sua existência. O novo comandante Major Alexandre da Silva Oliveira, já chegou a Novo Progresso e foi recebido pelo Prefeito Ubiraci Soares-Macarrão (PSC) e o Presidente da Câmara Municipal Vereador Nego do Bento na Prefeitura.

Em razão do aumento de assaltos e sensação de insegurança nas ruas, a ex-comandante foi alvo de inúmeras críticas pela sociedade que pediram a troca do comando junto a secretaria de segurança pública do estado. A responsabilidade da segurança publica do Municipio de Novo Progresso já esta nas mãos do Major Alexandre.

A nova jurisdição (cidade) que será comandada pelo Major Furtado não foi revelada ao Jornal Folha do Progresso.

O novo comandante Major Alexandre da Silva Oliveira a Miranda, estava comandando a 17ª CIPM na cidade de Rurópolis. Durante seu Comando na Policia Militar em Rurópolis realizou diversas operações preventivas e repressivas contra a criminalidade, a mais expressiva e notória foi o roubo a banco em 2016, onde a resposta durante a operação foi de grande repercussão,divulgou a imprensa daquela localidade.

