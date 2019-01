Governo vai incluir Transamazônica em concessões, diz ministro

Tarcisio Freitas após reunião em Brasília (Foto:REUTERS/Adriano Machado)

A BR-163, uma das principais para o embarque de grãos, também será privatizada

O Brasil incluirá a Rodovia Transamazônica na lista de projetos para concessões, disse o ministro da Infraestrutura nesta terça-feira (22), buscando novos investimentos para pavimentar a estrada, apontada como uma das responsáveis pelo desmatamento da floresta. Aeroportos também entram em pacote.

A BR-163, uma das principais rotas do Norte para o embarque de grãos, também será colocada na lista de prioridades do governo para concessões em uma reunião no mês que vem, disse o ministro da Infraestrutura, Tarcisio Freitas, em entrevista à Reuters.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...