Graciele Lacerda alfineta ao posar de biquíni: ‘Deixar elas com raiva’

A namorada de Zezé Di Camargo exibiu sua boa forma no registro feito em um sítio no Mato Grosso

Nesta terça-feira (10), Graciele Lacerda, resolveu posar de biquíni no Instagram, após um banho de psicina. A namorada de Zezé Di Camargo exibiu sua boa forma no registro feito em um sítio no Mato Grosso.

A publicação rendeu vários comentários, entre elogios e comparações com Zilu Godoi, ex do do sertanejo.

Graciele decidiu comentar alguns elogios e disparou para um internauta: “Isso aí. Quem é bem resolvida e bem consigo mesma pensa assim. Mas fazer o que dessas pessoas? O jeito é a gente se cuidar cada vez mais pra deixar elas cada vez mais com raiva (risos)”, escreveu.

Porém, o comentário só serviu para colocar “lenha na fogueira”, e os seguidores de Zilu começaram a detonar a moça na rede social.

Fonte: Notícias ao minuto.

