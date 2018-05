Gracyanne Barbosa posa de perfil e impressiona com ‘bumbum na nuca’

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Além de causar rebuliço no Instagram e servir de inspiração para muitas pessoas que desejam investir nas atividades físicas para esculpir o corpo, Gracyanne Barbosa também fatura alto no segmento fitness. A modelo é garota-propaganda de várias marcas de suplementos, além de participar de muitos eventos voltados aos esportes.

Nesta quarta-feira (9), a esposa do cantor Belo, 44, novamente impressionou os seguidores ao surgir de perfil em uma foto. Com top de couro e uma calça jeans bem justinha, a morena exibiu o seu famoso “bumbum na nuca”. Mais de 78 mil pessoas curtiram a postagem para lá de poderosa da ex-dançarina de axé.

