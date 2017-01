Gracyanne Barbosa posa em frente ao espelho e exibe corpo sarado

Gracyanne Barbosa mostrou seus músculos definidos em uma selfie em frente ao espelho. Ela posou de biquininho e exibiu suas pernas saradas e seu tanquinho cheio de gominhos no Instagram nesta segunda-feira, 16. “Seja sempre a melhor versão de si mesmo e não a segunda melhor versão de outra pessoa. Saiba valorizar seus pontos fortes e melhoras os fracos. E não se esqueça perfeição não existe”, filosofou ela na legenda da foto. Outro detalhe é a capinha de celular da musa, com seu ‘tudão’ a segurando no colo.

