Gracyanne é processada por empresários russos

A modelo brasileira Gracyanne Barbosa não está com uma boa imagem na Rússia. A musa foi contratada por uma empresa russa chamada Take Time For Yourself (TTFY), em setembro de 2015, para representar a marca na feira SN Pro Expo 2015, em Moscou, capital do país.

Pelo contrato, Gracyanne recebeu US$ 15 mil, cerca de R$ 65 mil em valores da época, mas não compareceu ao evento. O advogado da TTFY, Caio Baros Ferraz de Oliveira, diz que a modela alegou, naquele período, que o clima de insegurança internacional a impediria de ir, como os atentados terroristas na França, em 13 de novembro de 2015, a suposta bomba encontrada no aeroporto de Londres e explosão de um avião russo que caiu no Egito.

No entanto, dias depois, Gracyanne mudou de ideia e disse que viajaria até a Rússia. No fim de novembro, a TTFY foi informada que a brasileira teria desistido novamente porque a prima, que iria acompanhá-la, tinha perdido o voo e ela não queria ir sozinha.

A TTFY prometeu que disponibilizaria três seguranças, 24h por dia, a Gracyanne, para que ela não precisasse ir desacompanhada. Ainda assim, segundo a TTFY, a musa fitness não compareceu ao evento como previa o contrato.

Desde então, a empresa russa tenta – há quase um ano – reaver o dinheiro depositado. De acordo com o advogado da TTFY, Gracyanne quis devolver parte da quantia, alegando que havia gasto a outra parte com as passagens.

Como não houve acordo, a marca de roupas fitness resolveu processar Gracyanne. No evento, ela trabalharia como garota-propaganda da grife russa, dando entrevistas e posando para fotos com fãs.



