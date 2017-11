Gracyanne gera polêmica com foto empinando o bumbum para menino de 10 anos

Em meio a polêmica, Graci usou a rede social para se explicar: “É uma brincadeira dos meus fãs. Não tem cunho sexual. As meninas que fazem sempre, não vi maldade. Mas talvez eu esteja em um mundo diferente”. Por: Extra “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

(Foto:Reprodução/Instagram) – Uma foto postada por Gracyanne Barbosa no Instagram nesta quinta-feira está dando o que falar. Na imagem, a mulher de Belo aparece empinando o bumbum para o digital influencer Danielzinho Trajano, de apenas 10 anos. O registro foi feito durante um compromisso profissional da musa fitness em Teresina, no Piauí, e causou revolta nos internautas. Muitos acusam Gracyanne de fazer uma brincadeira de cunho sexual com uma criança.

