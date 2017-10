Grana do PIS vai sair para 111 mil idosos no Pará

A Caixa Econômica Federal inicia amanhã o pagamento das cotas do PIS para pessoas com idade superior a 70 anos, conforme a Medida Provisória 797/2017. Mais de 3,59 milhões de brasileiros têm direito ao saque das cotas a partir de outubro. O valor total disponível para saque nesse mês ultrapassa R$ 6,7 bilhões e equivale a 60% do total disponibilizado pela medida. No Pará, segundo a assessoria de comunicação da Caixa, 111.690 mil cotistas terão direito ao benefício.

Os recursos que serão pagos vão aquecer ainda mais a economia local. De acordo com o banco, serão injetados R$ 181.981.449,77 na economia local, o que deve alavancar as vendas no final do ano, coincidindo com a proximidade do pagamento do 13º salário dos trabalhadores que possuem carteira assinada, além dos próprios beneficiários do INSS que vão receber a segunda parcela. A medida do Governo Federal envolve ainda cerca de 1,6 milhões de cotistas do Pasep, administrado pelo Banco do Brasil, que possuem saldo disponível para saque de R$ 4,7 bilhões. O total disponível de saque do PIS e do Pasep somam mais de R$ 15,9 bilhões.

QUEM PODE SACAR

Tem direito às cotas do PIS o trabalhador cadastrado no Fundo PIS/Pasep entre 1971 até 04/10/88 que ainda não sacou o saldo total de cotas na conta individual de participação.

A MP 797/2017 alterou a idade para saque de cotas do PIS. Agora, mulheres a partir de 62 anos e homens a partir de 65 anos tem direito ao saque de cotas do PIS. Os aposentados também seguirão o calendário escalonado de pagamentos. As demais regras de saque das cotas do PIS não foram modificadas. Em 17 de novembro, na segunda fase do pagamento, será a vez de os aposentados realizarem os saques. Já em 14 de dezembro, mulheres com mais de 62 anos e homens com mais de 65 poderão retirar os valores na última fase do calendário.

As quantias que não forem retiradas neste calendário permanecem na conta dos beneficiários e podem ser sacadas a qualquer momento nas agências da Caixa. Elas são atualizadas todos os anos, e a próxima correção será em 30 de julho de 2018.

DINHEIRO NO PARÁ

R$ 181 milhões é o valor que será injetado na economia do Pará apenascom o pagamento do PIS. Qualquer empregado pode sacar o benefício, desde que cumpra os requisitos para saque das cotas.



Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...