Grande Lua de Sangue iluminará céu no Brasil no próximo domingo

Será o último eclipse do tipo até 2021, de acordo com a Nasa

No início da noite de domingo (20) e madrugada de segunda (21) será possível observar um eclipse total da lua, o último do tipo até 2021.

A lua cheia estará na sombra da Terra entre às 03h34 e às 06h51 GMT (01h34 e 04h51 no horário de Brasília). Durante a primeira hora, ela será lentamente “comida” pelo lado esquerdo. O eclipse será total por uma hora a partir das 04h41 GMT (02h41 de Brasília), de acordo com os horários fornecidos pela NASA.

A fase total do eclipse será três quartos de hora mais curta que a do grande eclipse de julho de 2018, que continuará a ser o mais longo do século XXI.

Durante o eclipse total, o satélite natural da Terra não será completamente invisível, mas aparecerá vermelho. Isso ocorre porque os raios do sol não o alcançarão diretamente e, em vez disso, uma pequena parte dos raios vermelhos se filtrará através da atmosfera da Terra e se refratará sobre a lua.

“É a última chance, por um bom tempo, de ver um eclipse total da lua”, disse à AFP Bruce Betts, cientista da Planetary Society, uma organização americana de astronomia.

O próximo eclipse total será em maio de 2021. Outros parciais ocorrerão antes.

Os eclipses totais da lua podem ocorrer duas ou três vezes por ano. Acontecem quando a Terra fica posicionada exatamente entre o sol e a lua.

É necessário que o céu esteja claro para observar o fenômeno. Muitas vezes as nuvens estragam o show.

Os fãs da astronomia poderão comparar as pequenas variações do tom vermelho da luaneste momento. “Tudo depende do que está na atmosfera”, diz Bruce Betts.

“Assim como os pores-do-sol mudam de cor de um dia para o outro, os eclipses variam de acordo com as partículas na atmosfera, ou se há uma erupção vulcânica, por exemplo”.

Nenhum telescópio é necessário para aproveitar o eclipse. Para ver as crateras da lua, o planetólogo lembra que um simples par de binóculos pode ser suficiente.

