Gratuito e on-line: inscrições para curso de Estatística terminam domingo (20)

O intuito da formação, segundo o MEC, é auxiliar os estudantes que possuem certa dificuldade na disciplina, por isso os conteúdos terão linguagem mais acessível. No total, o curso terá 60 horas de duração. As inscrições são feitas, exclusivamente Avamec.

Podem se inscrever os estudantes de graduação , concluintes do ensino médio e alunos matriculados na Universidade Aberta do Brasil (UAB). A formação é uma ferramenta eficaz para o aprendizado, pois amplia o conhecimento, explora habilidades específicas e ainda fortalece o ensino a distância.

Terminam no próximo domingo (20) as inscrições para o curso o curso on-line de Estatística oferecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Ministério da Educação (MEC). A formação é realizada diretamente na plataforma virtual da Capes , Avamec. Ao todo estão sendo disponibilizadas 20 mil vagas.

