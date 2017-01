Gravação de novela em Belém segue gerando polêmica

A passagem de Isis Valverde e a equipe da próxima novela das 21h, com título provisório “A Força do Querer”, por Belém, ainda repercute nas redes sociais. Paraenses rendem elogios e debatem algumas características que devem ser levadas ao folhetim de Glória Perez.

A imagem em que a personagem de Ísis passeia pelo Ver-o-Peso, gravada no último sábado (7) com um figurino que lembra as das dançarinas típicas da região, a exemplo do carimbó, chamou atenção dos internautas que dividem as opiniões entre a beleza da atriz e o equivoco com a roupa.



PEDREIRA CONDOR

Entre outras curiosidades que podem aparecer na próxima novela da Globo está um ônibus da linha Pedreira Condor que não passou despercebido pelos usuários da rede.



PLACAS

As placas, ainda sem função conhecida, que estão sendo instaladas por vários pontos da cidade e que aparecem na gravação estão chamando a atenção dos internautas. Segundo um usuário do Facebook elas servirão para informar sobre tempo e temperatura.

Fonte: DOL.

