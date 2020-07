Grave acidente deixa um morto e sete feridos na Transgarimpeira, em Itaituba

Vítimas chegando na pista para ser levadas para o HMI. Foto: Antônio Guimarães

Um grave acidente envolvendo um carro modelo Rilux, deixou um morto e sete feridos no final da tarde do último sábado (04) no Km 8 da região Transgarimpeira, distrito de Crepurizão, em Itaituba.

Conforme relatos de pessoas que estavam no veículo, um total de 8, o carro teria perdido o freio em um dado perímetro, causando o acidente. Eles estavam saindo do trabalho e indo para suas casas no distrito de Crepurizão, uma viagem de cerca de 15 minutos.

As vítimas do acidente, que sofreram vários ferimentos pelo corpo, são uma criança, dois adolescentes, uma mulher e três homens. Eles receberam os primeiros socorros no distrito e foram conduzidos ao hospital municipal de Itaituba – HMI, em duas aeronaves neste último domingo (05).

As vítimas atendidas pelos militares do corpo de bombeiros, foram um homem identificado como Fábio Cunha, de 31 anos, sofreu fratura nas duas pernas, braço direito e supostamente fratura na costela, Aucinei Fernandes, de 38 anos, teve corte na cabeça e suspeita de fratura na costela, a menor das iniciais E.C, de 11 anos, suspeita de fratura no ombro esquerdo. As vítimas atendidas pelo Samu, foram o adolescente das iniciais C.E.S, de 14 anos, I.E.C.N, de 3 anos, que quebrou o braço, Ivanilson Vaz de Moraes, de 60 anos, teve o rosto cortado e Izaiolene da Conceição Nunes, de 38 anos

Já um homem de aproximadamente 60 anos, conhecido apenas como “Chapolin”, morreu no local.

