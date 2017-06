Grave acidente deixa um morto no perímetro urbano de Novo Progresso

A equipe do Samu, foi acionada e socorreram as vítimas, ainda não se sabe por qual motivo ocorreu o acidente.

O nome dos OUTROS envolvidos no acidente esta sendo levantado pelo Jornal Folha do Progresso.

Segundo informações colhidas no local pela nossa equipe, um veículo Camionete Hilux placa AQB-4800 da cidade de Cruzeiro do Oeste-PR, perdeu o controle e capotou violentamente na pista , vindo a óbito o passageiro “LEANDRO DE SOUZA SILVA”.

Na madrugada desta quinta-feira (15), um homem morreu em um acidente no perímetro urbano de Novo Progresso, próximo ao DETRTAN. O acidente aconteceu por volta das 1h50 na rodovia BR-163 no perímetro urbano da cidade de Novo Progresso.

