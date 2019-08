Grave acidente entre caminhão tanque e carreta com milho na serra em Moraes Almeida na rodovia Br 163

(Fotos:WhatsApp) – Um grave acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (16), entre um caminhão tanque (combustível) e uma carreta carregada de milho, na serra Maggi em Moraes Almeida.

Segundo a informação o caminhão de combustível tentou uma ultrapassagem e acabou colidindo com outra carreta carregada de milho, o combustível pegou fogo [explodiu] , a carga de milho caiu na rodovia pegou fogo, outras duas carretas que estavam próximas também pegaram fogo. Homens do exército trabalharam com um caminhão pipa (água)para conter o fogo.

O acidente aconteceu nesta sexta-feira (16) a tarde – o Jornal Folha do Progresso buscou as informações.

Informações preliminares que um caminhão tanque carregado de combustível, bateu de frente com outra carreta ao tentar uma ultrapassagem , o caminhão explodiu, o combustível atingiu outras duas carretas que estavam na rodovia que também pegaram fogo.

Os dois motoristas tiveram ferimentos e foram socorridos por populares e encaminhados para o Hospital Municípal de Novo Progresso, o estado de saúde ainda não foi divulgado.

O tráfego na rodovia está interditado nos dois sentidos.

Aguardem mais informações.

Atualizada ás 21:13:55 do dia 16/08/2019

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...