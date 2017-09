Grávida ateia fogo em ex-companheiro em rua de Belo Horizonte

O servente de pedreiro Júnio Henrique da Costa Cruz, de 30 anos, sobreviveu ao ataque

Uma mulher jogou álcool e ateou fogo no seu ex-companheiro na madrugada desta segunda-feira (11) em Taquaril, na região Leste de Belo Horizonte. O servente de pedreiro Júnio Henrique da Costa Cruz, de 30 anos, sobreviveu ao ataque.

De acordo com o jornal ‘O Tempo’, a vítima teve 30% do corpo queimado, principalmente no rosto e no braço direito. Júnio Henrique foi socorrido no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

A irmã da vítima, Juvelaine Gomes da costa, de 30 anos, disse que a suspeita – identificada apenas como Mari – estava grávida de sete meses.

