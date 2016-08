Grávida dá à luz na calçada em Outeiro

A mulher contou com a ajuda de dois policiais militares que estavam passando pelo local. (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Uma mulher, que ainda não teve o nome divulgado, deu à luz em uma calçada na manhã desta sexta-feira (26), no bairro Água Boa, no distrito de Outeiro, em Belém.

A mulher contou com a ajuda de dois policiais militares que estavam passando pelo local.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais acionaram imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que deram continuidade ao trabalho.

Ainda segundo a PM, mãe e bebê passam bem.

