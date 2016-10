Grávida de 12 anos vai a hospital, e o ‘marido’, de 40, mente: ‘Ela tem 20’

Uma menina de 12 anos, que estava grávida, foi levada a um hospital de Xuzhou (China) pelo “marido”, de 40. Para não ter que se explicar pelo caso de abuso, o homem mentiu, dizendo que a menina tinha 20 anos.

O homem, que estava acompanhado de uma mulher, que afirmava ser a sogra da menor, disse que a menina, supostamente aos três meses de gravidez, precisava fazer um exame de rotina para verificar a saúde do feto.

“Ela certamente não está perto dos 20 anos”, questionou um funcionário do hospital, de acordo com o “Daily Star”.

“Eu a trouxe para fazer o exame, faça o seu trabalho”, rebateu o “marido”.

Um médico ouviu a discussão e imediatamente chamou a polícia.

A menina não falava mandarim. A polícia suspeita que ela tenha sido levada para a China como uma noiva comprada no Sudeste Asiático, especialmente no Vietnã.

O “marido” foi preso.

Fonte: G1

