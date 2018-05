Grávida de 71 anos pode se tornar a mãe mais velha do mundo

Mexicana garantiu que está grávida de 6 meses e a espera de uma menina. Ela já tem outros sete filhos

A mexicana María de la Luz Rodríguez pode se tornar a mãe mais velha do mundo. A senhora de 71 anos garante que está grávida de 6 meses.

Em entrevista a uma TV local, ela mostrou o ultrassom e disse que está esperando uma menina.Ela não quis entrar em detalhes da gravidez nem contou como engravidou.

Ela disse que começou a sentir dores nas pernas há três meses, teve enjôos recentemente e decidiu procurar um médico.

Ela já é mãe de outros sete filhos e disse que alguns não apoiaram a gravidez por conta da idade.

Caso María dê à luz, ela quebra o recorde da espanhola Maria del Carmen Bousada de Lara, que foi mãe de gêmeas aos 66 anos, depois de uma inseminação artificial, em 2006, Maria morreu um ano depois de ter sido mãe.

A indiana Daljinder Kaur teve um filho aos 70 anos, em 2016, porém, a idade nunca foi confirmada e, por isso, ela não é dona do recorde de mãe mais velha do mundo.

