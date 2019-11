Grávida de oito meses mata assaltante com fuzil e salva marido e filha

CRIMINOSOS AGIAM COM VIOLÊNCIA (Fuzil- Foto:Reprodução)

Uma mulher grávida salvou a vida do marido e da filha após usar um fuzil AR-15 para alvejar dois assaltantes que invadiram a casa da família. O caso ocorreu na cidade de Lithia, na Flórida, nos Estados Unidos, na semana passada. Um dos criminosos foi morto com os tiros, e o outro conseguiu fugir.

De acordo com informações do jornal New York Post, quando a dupla de assaltantes invadiu a residência da família, um dos criminosos agrediu o marido com chutes e socos e o outro fez a menina, de 11 anos, refém.

“Assim que eles abriram a porta dos fundos, apontaram uma pistola para mim e agarraram minha filha de 11 anos”, disse a mulher ao Bay News 9.

Grávida de oito meses, Jeremy correu para o quarto, pegou a arma e atirou. “Quando ele começou a se aproximar da porta e entrou na linha de visão dela, ela disparou”, relatou Jeremy King, marido da mulher.

Jeremy ressaltou que o suspeito ainda conseguiu andar cerca de 60 metros, antes de a “metralhadora fazer o seu ‘trabalho’”.

As autoridades comentaram em coletiva à imprensa, que quando chegaram ao local encontraram apenas o corpo de um dos bandidos. O outro conseguiu fugir. A família passa bem.

De acordo com a polícia, a arma em posse da família foi comprada legalmente.

(Com informações do portal Metrópoles)

