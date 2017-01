Grávida é arrastada pelos cabelos, espancada e morta na Bahia

Como a vítima se recusou a divulgar o paradeiro do companheiro, foi espancada e morta. O homem, que não teve o nome divulgado, já tinha sido ameaçado de morte por uma dívida com traficantes locais. E, segundo informações do G1, ainda não foi encontrado pela polícia. Laís tinha três outros filhos, de 5, 11 e 14 anos.

A vítima foi sepultada nesta quinta-feira (19), dois dias após o crime. Segundo a polícia, Laís foi assassinada por causa do companheiro, que teria ligação com o tráfico de drogas na região. Em depoimento à polícia, vizinhos contaram que os cinco homens queriam que a vendedora informasse onde o marido estava.

Uma grávida de cinco meses foi assassinada a tiros em Simões Filho, na Grande Salvador. Laís Neila Reis Santos, de 29 anos, foi arrastada pelos cabelos, de casa para a rua onde mora, no bairro de Fazenda Santa Rosa. Antes de ser morta, a mulher também foi espancada. Nesta sexta-feira (20), os cinco homens envolvidos no crime ainda estão foragidos.

