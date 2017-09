Grávida é estuprada pelo primo em Oriximiná; suspeito usou faca para coagir a vítima

Segundo a vítima que é prima do suspeito, tudo aconteceu quando ela estava se preparando para o banho. Ela relatou à polícia que o primo se aproximou rapidamente com uma faca na mão, encostando a faca na barriga dela e praticando o estupro em seguida. Um vizinho que ouviu os gritos da mulher foi até a casa dela ver o que estava acontecendo, mas o estuprador conseguiu fugir.

De acordo com informações do escrivão de polícia civil, Alessandro Almeida, a grávida foi levada até a delegacia por uma equipe da Polícia Militar a quem pediu socorro. Na delegacia, ela prestou depoimento e o inquérito já foi instaurado para apurar o caso. Mas, embora a polícia tenha informações sobre a identidade do suspeito, ele ainda não foi localizado.

Crime aconteceu no dia 11. Primo da vítima é ex-presidiário e está foragido. Caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Foto: Ilustrativa. Uma mulher grávida de três meses afirma ter sido estuprada pelo próprio primo, na noite de segunda-feira (11). Segundo boletim de ocorrência registrado pela vítima na Delegacia de Polícia Civil de Oriximiná, oeste do Pará, o crime aconteceu por volta das 21h, na casa dela, localizada na Rua Bras Miléo, bairro Cidade Nova.

