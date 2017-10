Grávida em trabalho de parto é resgatada pela Marinha

Passageira já estava perdendo líquido amniótico quando foi resgatada

Uma passageira em trabalho de parto foi resgatada pela Marinha do Brasil na madrugada de ontem (26), durante a travessia de um ferry boat, de Monte Alegre para Santarém, oeste paraense. O resgate aconteceu na localidade conhecida como Boca do Tapará. A grávida já estava perdendo líquido amniótico.

A equipe de inspeção naval foi acionada e foi até a embarcação com uma enfermeira do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que deu apoio no atendimento. A passageira foi levada na lancha da Capitania para o Hospital Regional de Santarém, onde a criança nasceu no mesmo dia.

Fonte: ORMNews.

