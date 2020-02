Grávida mata marido com facada no coração

Após o crime, Italoema se entregou a uma guarnição do 9º Batalhão de Polícia Militar. (Foto:Reprodução Portal Rondônia ao Vivo)

Vítima seria usuário de drogas e desconfiava que o filho que a mulher esperava não era dele

Uma convivência marcada por conflitos e violência terminou tragicamente na noite da última terça-feira (11) em Porto Velho (RO). Uma mulher grávida de sete meses, foi presa após matar o marido com uma facada no coração no bairro Novo Horizonte.

Ouvida pela polícia, a mulher disse que estava cansada de apanhar e, por isso, decidiu dar um fim na rotina de agressões.

Italoema Renovato Ferreira, de 26 anos, e Bruno Lima de Oliveira, 42, residiam há pouco tempo na rua Barcelona.

Segundo vizinhos, as brigas entre os dois eram constantes e, no dia do crime, o casal teria passado o dia discutindo. À noite, Bruno teria tentado mais uma vez agredir a esposa, que revidou com uma facada que lhe atingiu o coração.

Após o crime, Italoema se entregou a uma guarnição do 9º Batalhão de Polícia Militar. O SAMU ainda chegou a ser acionado para atender a ocorrência, mas, ao chegar no local constatou que Bruno já tinha vindo à óbito.

De acordo com a polícia, o homem era usuário de drogas. Ele era natural do Espírito Santo e veio a Porto Velho para cursar a faculdade de Engenharia Civil. Italoema já tinha dois filhos, de oito e sete anos, e esperava o primeiro do casal. O marido, contudo, desconfiava que a criança que a mulher esperava não era dele. E esse seria o motivo das brigas constantes.

Por:Redação Integrada com informações do Portal Rondônia

