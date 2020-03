Grávida tem filho no meio da rua e tenta vender a criança, em Vigia

(Foto:Reprodução) – Mãe é moradora de rua e usuária de drogas

Uma mulher identificada como Mariane Cardoso Brito deu à luz no meio de uma via pública, no bairro de Catuaba, no município de Vigia de Nazaré, no nordeste do Pará. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Vigia. A mãe começou a sentir dores por volta de 10h30 desta quinta-feira (12), e acabou tendo a criança na rua, com ajuda de populares.

Segundo informações da prefeitura, Mariane é usuária de drogas, frequenta uma localidade conhecida em Vigia como cracolândia e não tem endereço fixo. Moradora de rua, ela não teria feito pré-natal nem outro tipo acompanhamento de acompanhamento médico durante a gestação. A criança é o novo filho de Mariane.

Logo após o parto, ainda na rua, a puérpera tentou vender ao filho, mas foi impedida pela população. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMP) foi até o local e socorreu mãe e filho e levou para o Hospital Municipal de Vigia. Na instituição de saúde, três pessoas já teriam ido até Mariana para tentar comprar a criança.

Mariana e o bebê estão recebendo atendimento médico e passam bem.

