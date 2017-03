Grávidas perdem bebês por demora no atendimento do Hospital Municipal

Negligência poderia ter causado morte de três bebês. Pacientes denunciam que número de vítimas pode ser maior.

Pacientes grávidas perdem bebês por falta de atendimento no Hospital Municipal

A falta de atendimento adequado as grávidas que dão entrada no Hospital Municipal de Santarém (HMS), oeste do Pará, têm ocasionado graves consequências. De acordo com mães, em duas semanas, pelo menos três bebes morreram por conta da demora no atendimento, conforme informou o Jornal Tapajós 1ª edição na manhã desta terça-feira (28).

Segundo a paciente Evelyn Menezes, ela saiu de casa na quarta-feira para ter a bebe no Hospital Municipal, mas a demora no atendimento fez com que ela perdesse a criança. Ela esperou seis horas para fazer a cesariana, mas já era tarde.

O mesmo drama viveu a paciente Josilene Pereira, que estava grávida de 3 meses. Na semana passada, ela apresentou quadro de sangramento e perda de líquido. Procurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e foi encaminhada para o Hospital Municipal. foi informada de que não tinha leito na unidade. A dona de casa chegou ao hospital às 6 h da tarde foi mandada de volta casa às 23h horas da noite ela andou pelo menos 10 Km do hospital até a casa dela no bairro Uruará porque o transporte coletivo não passou mais

Denúncias

Desde a semana passada, o Jornal Tapajós mostra o drama de grávidas que vão em busca de atendimento no HMS. Segundo as pacientes, a demora e a falta de humanização tem provocado a morte de fetos de acordo com as denúncias que estão chegando ao Conselho de Saúde. Enquanto isso, as situações se repetem em uma semana, pelo menos três pacientes alegam que o número é maior e pode chegar a dez.

Nota

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) abrirá uma sindicância para apurar os óbitos ocorridos no setor de obstetrícia do Hospital Municipal. O prefeito Nélio Aguiar deve reunir com o secretário municipal de Saúde, a diretora do Hospital Municipal e a coordenação de enfermagem da obstetrícia. A prefeitura reitera que todas as providências serão tomadas no sentido de apurar se houve negligência no atendimento como causa dos óbitos.

