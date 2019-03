Grêmio arranca empate diante do Rosário Central na estreia da Libertadores

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/arquivo) – O Grêmio empatou nesta quarta-feira com o Rosário Central por 1 a 1, no Gigante de Arroyito, pela primeira rodada do Grupo H da Libertadores da América. Sem repetir o desempenho que vem tendo no Gaúcho, o Tricolor Gaúcho começou atrás, porém teve forças para reagir e ainda perdeu ótimas oportunidades de virar a partida. Zampedri fez para os argentinos e Everton igualou para o Tricolor Gaúcho.

Com o resultado, Grêmio e Rosário Central dividem o segundo lugar com um ponto. A liderança da chave está com o Libertad, que soma três pontos.

Na próxima rodada, o Grêmio recebe, no dia 12 de março (terça-feira), a equipe do Libertad, às 21h30 (de Brasília), na Arena. No dia seguinte, o Rosário Central visita o Universidad Católica, às 21h30 (de Brasília), no Estádio San Carlos de Apoquindo.

Pelo Gaúcho, o Tricolor Gaúcho retorna ao campo neste sábado, quando enfrenta o São José-RS, às 19h (de Brasília), na Arena. O Grêmio lidera a fase inicial do Campeonato Gaúcho com 20 pontos.

Os donos da casa começaram na pressão e logo de cara surpreenderam o Tricolor Gaúcho. Com 01 minuto, Molina acionou Gil livre pelo lado esquerdo e ele cruzou na cabeça de Zampedri, que superou Kannemann e cabeceou no contrapé de Paulo Victor. Aos 05, Aguirre novamente pela esquerda cruzou rasteiro e o zagueiro bloqueou o chute de Zampedri na marca do pênalti.

Após levar o tento, o Grêmio foi para cima e quase empatou, aos 11, Marinho roubou a bola de Cabezas, ela ficou com Vizeu, que deixou Everton na cara do gol. Ele cortou o marcador e para em uma defesaça do goleiro. No minuto seguinte os visitantes igualaram o placar através de Marinho que inverteu o jogo para Everton, ele passou por dois e tocou por baixo na saída do arqueiro.

Por sua vez, os argentinos levam muito perigo na bola aérea. Aos 15, Gil cobrou falta na área e Vizeu desviou de cabeça. A bola vai para trás e quase traiu Paulo Victor. Aos 16, na cobrança de escanteio, Zampedri subiu mais alto que Leonardo desta vez e mandou ao lado do gol. Uma bela jogada do Grêmio, aos 28, Léo Gomes cruzou na cabeça de Felipe Vizeu. O goleiro espalmou e a bola ainda tocou no travessão, porém a arbitragem já marcava impedimento.

Pelos lados do campo o Tricolor Gaúcho chegou com facilidade. Aos 34, Bruno Cortez disparou pela esquerda e cruzou rasteiro. Vizeu ganhou do marcador e desviou pela linha de fundo. O centroavante gremista tem sido muito acionado nessa etapa inicial. A resposta dos mandantes veio, aos 37, Zampedri faz a parede para Gil, que soltou a bomba de primeira e obrigou linda defesa do goleiro gremista.

Impressionante as chances desperdiçadas por Felipe Vizeu e teve mais uma oportunidade de colocar o Grêmio na frente. Aos 45, Marinho cobrou falta na área, o goleiro se atrapalhou, mas para Luan. No rebote, Vizeu mais uma vez tocou por cima. Na etapa inicial os argentinos começaram melhor, mas com a sequência do tempo a equipe gremista e reagiu chegando ao empate. O Tricolor Gaúcho já podia estar na frente, enquanto o Rosário assustou nas bolas paradas.

O panorama do segundo tempo seguiu o mesmo da etapa inicial. Aos 09, Gil clareou na entrada da área e bateu rasteiro no canto esquerdo de Paulo Victor. O goleiro se esticou e colocou para escanteio.

Quem não vem tendo uma boa atuação é o meia Luan que até agora não se encontrou no Gigante de Arroyito. Muito truncado o jogo e o Grêmio tem dificuldades de penetrar na defesa do Rosário Central. Com muita personalidade o garoto Matheus Henrique entrou na partida e no primeiro lance, aos 20, recebeu na entrada da área e soltou a bomba e Ledesma mandou para escanteio. Aos 30, Marinho e Maicon se enrolam e a bola sobrou para Everton, que faz o gol. Mas o auxiliar apontava impedimento.

Sem a mesma intensidade, os comandados de Renato Portaluppi não conseguem ter a facilidade de vencer a linha defensiva dos argentinos. Por outo lado, o Rosário procurou sair em jogadas de contra-ataque.

Por fim o Grêmio ainda fez um último esforço, mas não resultou em nada de produtivo e o resultado se manteve igual. Já o Rosário manteve a escrita de nunca ter perdido para os brasileiros em seus domínios. Ainda nos acréscimos, aos 47, Jean Pyerre bateu bonito na bola, e ela explodiu no travessão. Matheus Henrique chutou para fora no rebote.

