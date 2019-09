Grêmio atropela o Avaí, engata quarta vitória seguida e cola no G6

O Grêmio entrou de vez na briga pelo G6 do Campeonato Brasileiro.(Foto:Reprodução)

Na noite desta quinta-feira, a equipe de Renato Gaúcho deu um show de eficiência, dominou o Avaí por completo na Arena e aplicou um sonoro 6 a 1, a maior goleada da competição. Diego Tardelli, David Braz, Luan, Luciano, Cortez e André marcaram para os gaúchos, enquanto Gegê fez para os catarinenses.

Com o resultado, o Grêmio engata a quarta vitória seguida, chega ao sétimo jogo de invencibilidade na competição, reassume a sétima colocação e vai aos 34 pontos, embolando a briga pelo G6 com Bahia (34), São Paulo (35), Corinthians (35) e Internacional (36). O Leão da Ilha, por sua vez, vê uma sequência de dois triunfos cair por terra, estaciona nos 16 pontos e segue na penúltima colocação.

O Tricolor Gaúcho busca manter o embalo no Brasileirão no próximo domingo, quando visita o Fluminense, no Maracanã, às 16 horas (de Brasília). Um dia depois, às 20 horas (de Brasília), o Avaí quer a reabilitação diante do Bahia em seus domínios, a Ressacada.

O jogo – O Grêmio abriu o placar logo aos quatro minutos de jogo. Após tabelinha entre Diego Tardelli e Everton, o camisa 11 bateu da entrada da área, Vladimir espalmou e os dois atacantes chegaram juntos para completar, mas o experiente centroavante foi quem mandou paras redes.

Aproveitando o bom momento e a insegurança de Vladimir, que sentiu um problema no joelho no tento inicial, o Tricolor Gaúcho demorou nove minutos para ampliar. Em cobrança de escanteio de Luan, David Braz subiu alto, cabeceou no cantinho e deixou o seu na partida.

Com o 2 a 0, os donos da casa passaram a administrar a partida, mas, quando resolveram forçar, chegaram ao terceiro gol já na reta final do primeiro tempo. Luan recebeu na entrada e arrematou colocado para marcar pelo segundo jogo seguido.

Impiedoso, os gaúchos transformaram a vitória em goleada antes do intervalo em uma verdadeiro golaço. Luciano acionou Luan, que devolveu de calcanhar para o atacante encher o pé da entrada da área e acertar o ângulo de Vladimir.

O passeio gremista continuou a todo vapor na etapa final. Aos 18 minutos, Cortez recebeu, arrematou contando com um desvio e fez o quarto. Na sequência, Everton tabelou com Léo Moura, cruzou na medida e Andrés, que tinha acabado de entrar, balançou as redes.

Aplicando um sonoro 6 a 0, os anfitriões tiraram o pé e deram espaço para o Avaí para o se aventura ao ataque. Em linda cobrança de falta, Gegê, mais um que saiu do banco, fez o de honra para os catarinenses e fechou o placar em 6 a 1.

Gazeta Esportiva

sonoticias.com.br

