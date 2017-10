Grêmio bate o Coritiba com gol no final e segue vivo na luta pelo título

Fonte: Gazeta Esportiva (Divulgação/CFC) – Em uma partida bastante disputada no Couto Pereira, o Grêmio conseguiu uma vitória com um gol salvador de Ramiro, no final da partida, e bateu o Coritiba por 1 a 0, seguindo vivo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor chegou a 49 pontos, na vice-liderança. Já o Coxa continua na zona de rebaixamento, cada vez mais ameaçado pela degola.

Depois de quase 90 minutos de pressão alviverde, aos 46 minutos, em jogada de contra-ataque, a bola sobrou para Ramiro tocar na saída de Wilson e definir a vitória gaucha.

Na próxima rodada, o Coritiba entra em campo na quarta-feira, quando recebe o Cruzeiro, novamente no Alto da Glória. Já o Grêmio encara o Corinthians, no mesmo dia, na Arena Corinthians, em São Paulo.

O jogo – Precisando fazer a lição de casa, o Coxa começou a partida pressionado. Aos quatro minutos, Carleto cobrou falta com força e Grohe se esticou para fazer grande defesa e ceder escanteio. Na sequência, Werley subiu para testar, a bola passou por todo mundo e Henrique Almeida não conseguiu desviar. A marcação alviverde era forte e o Tricolor não conseguia avançar.

Edilson tentou resolver sozinho, aos 13 minutos, tentado levar a defesa e só parando em falta de Jonas. O Grêmio conseguiu conter a pressão coxa-branca, mas apostava demais na ligação direta. Mais uma cobrança de falta para Carleto, aos 27 minutos, e novamente Grohe teve que se virar para fazer a defesa e salvar.

O Tricolor chegou pela primeira vez com grande perigo aos 33 minutos, em cruzamento na medida para Geromel, que pareceu no meio da área e testou firme, à direita de Wilson. Aos 38 minutos, Arroyo apareceu na área e tocou cruzado e Cleber tirou para escanteio. O jogo era bem disputado e, aos 42 minutos, Carleto cruzou fechado, Alan Santos se apresentou para a jogada, mas não alcançou.

Para a etapa final, logo no primeiro minuto, Rildo ajeitou para Tiago Real, que errou no momento do cruzamento. Aos três minutos, Carleto tocou na área e Werley desviou sozinho, na trave. Novo cruzamento de Rildo, aos seis minutos, mas desta vez Grohe deixou a meta para interceptar.

O Coxa fazia uma boa apresentação, mas quase se complicou, aos 12 minutos, com Cleber desviando para trás e quase matando Wilson. Levantamento para Rildo, aos 15 minutos, para o atacante pegou fraco, facilitando a saída do goleiro gremista. Na sequência, bola para Henrique Almeida, que girou o corpo e chutou ela linha de fundo.

A pressão era toda do Coxa, aos 18 minutos, Carleto fez o levantamento para Cleber Reis, que testou forte, para a linha de fundo. Resposta gaúcha, aos 27 minutos, com Edilson cobrando falta por cima da meta. Aos 34 minutos, Beto da Silva recebeu na área e tocou para a rede, mas o árbitro anulou o lance. O Coxa estava próximo do gol, mas não conseguia marcar. O banho de água gelada veio aos 46 minutos, quando Ramiro apareceu livre na área para tocar na saída de WIlson e marcar o gol da vitória

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...