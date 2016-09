Grêmio bate Palmeiras e fica a um empate da semifinal da Copa do Brasil

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Leo Pinheiro/assessoria/arquivo) -O Grêmio depende de um empate para se classificar às semifinais da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, o time tricolor fez vale seu mando de campo na arena e ganhou por 2 a 1 a primeira partida pelas quartas, o que permite jogar por uma igualdade em São Paulo.

Superior no primeiro tempo, o Grêmio saiu na frente com um golaço de Ramiro a aumentou por meio de Pedro Rocha. O Palmeiras reagiu na etapa complementar e diminuiu em cobrança de pênalti do veterano Zé Roberto. Como marcou fora de casa, o time alviverde avança com triunfo por 1 a 0 em São Paulo.

O jogo de volta pelas quartas de final, a ser disputado no Palestra Itália, ocorre apenas no dia 19 de outubro. Pelo Campeonato Brasileiro, às 18h30 (de Brasília) de sábado, o Grêmio enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão. Na segunda-feira, às 20 horas de segunda-feira, o líder Palmeiras pega o Santa Cruz, no Arruda.

O jogo – Tímido durante o primeiro tempo, o Palmeiras deu algum trabalho à defesa gaúcha aos 30 minutos. O lateral Fabiano carregou pelo meio e acionou Roger Guedes pela direita. O atacante cruzou para o meio da área e Marcelo Grohe agarrou com segurança.

O Grêmio inaugurou o marcador aos 32 minutos do primeiro tempo. Douglas recebeu de Luan e se esticou para tocar para Ramiro. Dentro da grande área, pelo lado direito, o meio-campista conseguiu acertar um chute forte e cruzado para marcar um golaço na arena.

O time da casa aumentou a vantagem um minuto antes do final do tempo regulamentar. Em cobrança de falta pelo lado esquerdo, Luan levantou na área. Em posição duvidosa, o zagueiro Pedro Geromel subiu e acertou o travessão. No rebote, Pedro Rocha usou a cabeça para completar com o gol vazio.

O Palmeiras diminuiu a vantagem aos cinco minutos do segundo tempo. Substituto do volante Gabriel, o centroavante Leandro Pereira recebeu de Mina e fez pivô para Gabriel Jesus. O atacante tentou driblar Marcelo Grohe, foi a chão e o árbitro viu pênalti. Na cobrança, o veterano Zé Roberto converteu.

O Grêmio quase marcou o terceiro aos 25 minutos da etapa complementar. Edilson desceu pela direita e cruzou para Pedro Rocha, que aproveitou a passividade da defesa alviverde e ajeitou para Luan. O atacante chutou de primeira, perto da trave esquerda de Jailson.

Nos últimos minutos da partida, o Palmeiras procurou o empate por meio de bolas alçadas na área. Aos 40, após cobrança de falta de Dudu pela esquerda, Fabiano girou e a bola sobrou para Lucas Barrios, substituto Roger Guedes. Na última chance do jogo, o centroavante chutou e Marcelo Grohe defendeu.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...