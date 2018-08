Grêmio cede empate para o Flamengo pela Copa do Brasil

O Grêmio empatou nesta quarta com o Flamengo por 1 a 1 na Arena pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. Após um começo de jogo que marcou forte o time carioca, o Tricolor Gaúcho acabou cedendo terreno para o Mengão. A equipe gremista abriu vantagem através de Luan, mas após recuar muito no segundo tempo não resistiu a pressão e permitiu a igualdade nos descontos com gol de Lincoln.

Como não tem saldo qualificado na competição um novo empate leva a decisão da vaga para os pênaltis. Uma vitória simples dará classificação tanto os cariocas e gaúchos. O jogo contou com a presença ilustre do técnico da Seleção Brasileira, Tite, que observou atletas para futuras convocações.

O jogo de volta entre Flamengo e Grêmio ocorre no dia 15, quarta, às 21h45(Horário de Brasília), no Maracanã. As duas equipes tem novo encontro neste sábado desta vez pelo Campeonato Brasileiro, às 19h(Horário de Brasília), na Arena.

Logo com a saída de bola o Grêmio foi para cima do Flamengo. Com 01 minuto, Luan avançou e testou Diego Alves da entrada da área. Goleiro faz a defesa. O Tricolor Gaúcho marcou a saída de bola do Mengão dificultando o toque de bola. A primeira chegada mais perigosa do time carioca ocorreu, aos 09, quando Marlos Moreno deixou Geromel para trás, limpou a jogada e chutou de direita. Marcelo Grohe voou para fazer a defesa e colocou para escanteio.

Depois de um começo de pressão gremista, a equipe carioca conseguiu ficar mais com posse de bola.

Os dois sistemas defensivos prevalecem sobre os ataques. Aos 29, sem espaço para criar jogadas, o Grêmio seguiu arriscando de fora da área. Agora, é a vez de Cícero, que levou perigo ao gol de Diego Alves. Um minuto depois veio a resposta do Flamengo através de Rodinei que recebeu do lado esquerdo. Ele foi para cima de Marcelo Oliveira, limpou a jogada e chutou de esquerda. A bola desviou em Kannemann, e Marcelo Grohe voou para fazer linda defesa.

Com dificuldade de entrar na área, Cícero mais uma vez, aos 31, arriscou de longe. Diego Alves espalmou para escanteio. Aos 35, Diego levantou, Paquetá dominou, e a zaga do Grêmio afastou para escanteio. Na cobrança, Cuéllar finalizou e Grohe fez defesa segura.

Em jogada envolvente pelo lado direito, aos 37, Léo Moura passou por Marlos, tabelou com Ramiro e rolou na medida para Luan que escorou de primeira para o fundo da rede. Esse foi o gol de número 300 da equipe gremista na Arena.

Foi uma disputa de xadrez nessa etapa inicial com o Grêmio melhor nos primeiros minutos e logo na sequência o Flamengo tomou conta das ações da partida. Mas na reta final do primeiro tempo, o Tricolor Gaúcho retomou o controle do jogo e chegou ao gol numa linda jogada.

O Grêmio recuou as suas linhas defensivas e apostou nas jogadas de contra-ataque no segundo tempo. Por sua vez, o Flamengo tem mais a posse de bola, porém sem sucesso não conseguiu encontrar espaços. Um velho conhecido dos Colorados fez a sua estreia com a camisa do time carioca, o atacante Vitinho entrou no lugar de Marlos Moreno.

Mais uma vez o centroavante André tem uma atuação apagada e acabou sendo substituído por Jael que foi muito aplaudido pela torcida gremista. Sem poder de penetração na área, o Mengão apelou para chutes de fora da área. Enquanto os comandados de Renato Portaluppi não conseguiram encaixar uma jogada de contra-ataque.

Para chegar ao empate, a equipe carioca explorou as jogadas realizadas por Vitinho. Entretanto mesmo virando o jogo de um lado para o outro, o Flamengo seguiu sem penetrar na área gremista. Muito recuado o Grêmio tratou de administrar a vantagem e não levou perigo a meta de Diego Alves.

A reta final de partida tem pressão do Mengão que quase chegou ao empate. Aos 41, Lucas Paquetá chamou a responsabilidade e faz fila pela esquerda. Camisa 11 entrou na área e chutou forte para mais uma boa defesa de Marcelo Grohe. Aos 44, Cuéllar se soltou, pedalou dentro da área, limpou a jogada e cruzou para Diego no segundo pau. Camisa 10 subiu, com Grohe praticamente batido, cabeceou para fora. De tanto insistir o Flamengo de forma justa conseguiu a igualdade. Aos 48, Renê tabelou bonito com Everton Ribeiro, vai até o fundo e cruzou para Lincoln escorar de primeira.

