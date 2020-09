Grêmio celebra 117 anos, e torcida vive expectativa por chegada de Cavani.

O Grêmio celebra nesta terça-feira, dia 15 de setembro, 117 anos de existência. E na data do aniversário há a possibilidade do anúncio de um grande presente: Edinson Cavani. As negativas recentes do dirigentes, incluindo o presidente Romildo Bolzan, e do técnico Renato Portaluppi, fazem parte de um capítulo passado, principalmente depois das declarações do próprio mandatário que serviram para reacender a expectativa em torno da chegada do centroavante uruguaio.

De acordo com Romildo, o jogador ficou impactado com a comoção criada em torno da sua possível contratação pelo Grêmio. A informação teria sido confirmada pelo representante do atleta. “De repente ele vem. Está impactado com a repercussão em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e no país”, afirmou o presidente gremista.

Na semana passada, Cavani comunicou sua despedida de Paris, na França. A postagem feita no Twitter foi o suficiente para atiçar ainda mais os torcedores do Grêmio. A mensagem, porém, não revelou o destino do atleta.

O atacante segue na mira de clubes europeus, e ainda pode reforçar equipes que disputam a Liga dos Campeões, já que o fechamento da janela internacional acontece apenas em 5 de outubro.

Enquanto a situação de Cavani não é definida, o Grêmio comemora mais um aniversário e se desloca até o Chile para buscar na Libertadores a saída para uma fase ruim no Campeonato Brasileiro.

Publicada: Correio do Povo

Foto: Instagram / Reprodução / CP

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...