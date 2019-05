Grêmio derrota Atlético Mineiro e conquista primeira vitória no Brasileiro

Por: Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) – O Grêmio venceu neste sábado o Atlético-MG por 1 a 0 na Arena pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, numa partida que dominou durante grande parte do tempo. Felipe Vizeu anotou o único tento do jogo no início do segundo tempo, pouco depois de entrar em campo.

O Tricolor Gaúcho poderia ter vencido com mais facilidade se não tivesse desperdiçado várias oportunidades. De quebra, no final do primeiro tempo, o time de Renato Gaúcho desperdiçou uma penalidade através de André.

Com o resultado, o Grêmio pulou para o décimo sexto lugar com cinco pontos. E o Atlético-MG segue em segundo lugar com 12 pontos.

Agora, o Tricolor Gaúcho fará uma pausa no Brasileiro e volta as suas atenções para o jogo de quarta-feira contra o Juventude, às 21h30 (de Brasília), na Arena, pela segunda partida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Pelo Brasileiro o Grêmio volta a campo no dia 01 de junho, sábado, quando visita o Bahia, às 19h(de Brasília), no Pituaçu. Já o Galo no domingo recebe o CSA, às 19 horas (de Brasília), no Independência.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...