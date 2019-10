Grêmio derrota Botafogo com facilidade e encosta no G6 do Brasileirão

O Grêmio mostrou estar recuperado do trauma sofrido no meio da semana quando foi goleado pelo Flamengo por 5 a 0 e eliminado da Libertadores. Em partida disputada na tarde deste domingo, na Arena Grêmio, pela 28ª rodada do Brasileiro, a equipe gaúcha derrotou o Botafogo por 3 a 0. Maicon, Thaciano e Everton Cebolinha marcaram para os donos da casa.

O resultado fez a equipe dirigida por Renato Gaúcho chegar aos 44 pontos ganhos e ocupar a sétima colocação. Com 33 pontos ganhos, o Botafogo segue na 13ª posição e segue próximo do grupo que briga para não entrar na zona do rebaixamento.

O Tricolor dominou os 90 minutos e só não alcançou um resultado ainda mais expressivo por causa da grande atuação do goleiro Gatito Fernández. Com algumas mudanças em relação ao jogo do Maracanã, o Grêmio fez a alegria da pequena torcida que compareceu ao estádio.

O Botafogo, por sua vez, voltou a se mostrar um time irregular com muitas falhas na defesa e sem qualquer criatividade no ataque. Frente a isso, acabou apelando para cruzamentos facilmente neutralizados pela defesa gaúcha.

Na próxima rodada, o Grêmio vai enfrentar o Vasco, em São Januário. Do outro lado, o Botafogo vai receber o Cruzeiro, na Arena Nilton Santos.

O jogo – Armado de forma agressiva, o Grêmio partiu para cima do Botafogo e, logo aos três minutos, Everton arriscou da intermediária e a bola passou perto da trave direita de Gatito Fernández. O Botafogo não se assustou e tentou logo dar a resposta, tornando a partida equilibrada. Em menos de seis minutos, dois jogadores já haviam sido advertidos com o cartão amarelo.

O time gaúcho chegou novamente com perigo aos sete. Após cruzamento da esquerda, Leonardo Moura bateu de primeira e encobriu o travessão. O Botafogo não demorou a aparecer na área do Imortal, com uma cabeçada de Victor Rangel.

Logo em seguida, o Grêmio marcou o primeiro gol. Luciano enfiou para Maicon que apareceu por trás da zaga para fuzilar, sem chances para Gatito.

Sem outra alternativa, o Botafogo adiantou os jogadores do meio campo para tentar pressionar o adversário. O time dirigido por Renato Gaúcho tentava se aproveitar do avanço do Alvinegro para aproveitar os espaços e sair em velocidade. Com 22 no relógio, depois de rápida troca de passes na área, o zagueiro Gabriel teve que se virar para desviar para escanteio.

Aos 24 minutos, o zagueiro Gabriel saiu jogando errado dentro da área, mas Joel Carli conseguiu salvar sua equipe, desviando o passe de Maicon para Everton. O Grêmio pressionava e o Botafogo não conseguia sair trocando passes da sua defesa e era obrigado a despachar a bola para frente.

O Botafogo quase empatou aos 33 minutos. Após levantamento na área, Victor Rangel tentou de bicicleta e Diego Souza cabeceou, mas a bola saiu, dando grande susto na torcida gremista.

Com 41 jogados, o Grêmio contra atacou e Everton Cebolinha arrancou em velocidade. O atacante então tocou para Luciano, que bateu para fora. No lance seguinte, o Botafogo recuperou a bola na intermediária e Diego Souza concluiu de dentro da área, mas Paulo Victor fez ótima defesa.

Aos 44, Everton arriscou e Gatito fez uma defesa segura. Momentos depois, Alisson arrancou e foi derrubado por Yuri nas proximidades da área. Luciano bateu forte e a bola explodiu no travessão.

Os dois times voltaram sem modificações e, logo aos três minutos da segunda etapa, Gatito Fernández evitou o segundo gol ao fazer grande defesa em chute de Cebolinha. O Botafogo respondeu com cruzamento de Marcinho, que quase alcançou Victor Rangel livre na pequena área, mas Geromel conseguiu desviar para escanteio.

A equipe dirigida por Alberto Valentim atuava de forma mais agressiva, principalmente utilizando o lateral-direito Marcinho. O técnico alvinegro tentou aumentar a intensidade da equipe e trocou o meia Leo Valencia pelo atacante Igor Cássio, mas o Grêmio continuava melhor. Com 14 do segundo tempo, após trocar passes com Alisson, Diego Tardelli bateu forte e Gatito Fernández fez grande defesa. No rebote, o goleiro paraguaio voltou a brilhar ao espalmar para escanteio um chute forte de Matheus Henrique.

O Botafogo ameaçou aos 22 minutos. Marcinho levantou na área, Paulo Victor saiu mal e Diego Souza cabeceou por cima. O time da casa respondeu aos 25 em lançamento para Leonardo Moura que tocou para a entrada de Thaciano, mas Gabriel salvou para escanteio.

Aos 25 minutos, o Grêmio ampliou a vantagem. Joel Carli errou na saída de bola e Everton lançou Diego Tardelli, que entrou livre e chutou. Gatito Fernández ainda defendeu com a perna, mas Thaciano apareceu para colocar a bola no fundo das redes e marcar o segundo gol.

O Botafogo perdeu o entusiasmo para seguir lutando e quase sofreu o terceiro gol, com 29 minutos no relógio. Alex Santana perdeu a bola e Matheus Henrique obrigou Gatito a fazer outra brilhante defesa.

A pressão continuou e, aos 34, Everton marcou o terceiro gol depois de outro rebote de Gatito que impediu que a bola entrasse no chute de Thaciano, mas não conseguiu impedir que a chute de Cebolinha entrasse.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/assessoria)27/10/2019 17:43

