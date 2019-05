Grêmio derrota Católica e carimba vaga nas oitavas da Libertadores

Por:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/assessoria/arquivo) – O Grêmio venceu nesta quarta-feira o Universidad Católica, por 2 a 0, na Arena, pela última rodada do Grupo H da Libertadores. Sem correr grandes riscos, os donos da casa se impuseram e conseguiram com relativa tranquilidade conquistar o triunfo. Alisson e Thaciano marcaram para o Tricolor Gaúcho.

Com o resultado, o Grêmio terminou em segundo lugar na chave com 10 pontos. A Universidad Católica ficou em terceiro, com sete, e disputará a Copa Sul-Americana.

Agora, o Grêmio aguarda a definição o seu adversário na próxima fase da competição em sorteio que será na sede da Conmebol, no dia 13 de maio. Pelo Brasileirão, o Tricolor Gaúcho visita no sábado o Corinthians, às 19h00 (de Brasília), na Arena Itaquera.

Mesmo com a vantagem de jogar pelo empate, o Grêmio foi para cima dos chilenos desde do começo da partida. Por sua vez, o Católica mostra muitas de dificuldades de atacar os donos da casa.

Em um belo lançamento, aos 22, Michel encontrou Alisson livre na área que só teve o trabalho de deslocar Dituro para abrir o placar. Aos 28, Jean Pyerre cobrou falta na cabeça de Kanneman que quase ampliou. A única chegada perigosa do Católica ocorreu, aos 35, Paulo Victor saiu catando borboleta e mandou no pé de Pinares. O meia mirou no ângulo direito, mas a bola saiu. Por pouco os chilenos não empataram.

Numa troca de passes, aos 40, André encontrou Jean Pyerre que quase fez um golaço. Dituro voou e fez uma linda defesa. A etapa inicial foi sem sustos para o Tricolor Gaúcho que soube controlar o Católica e ainda com justiça conseguiu marcar um gol.

O panorama do confronto seguiu igual no segundo tempo. A equipe gremista tinha mais posse de bola, enquanto Universidad católica especulava cruzamentos na área, porém sem nenhuma consequência.

Primeira chegada gremista com mais perigo na etapa final, aos 17, André tocou de calcanhar para Alisson, que tocou para Everton. O camisa 11 chutou, mas Dituro defendeu. Aos 30, Léo Gomes roubou a bola na direita , invadiu e cruzou rasteio para Thaciano, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede.

Na reta final da partida, o Grêmio tratou de administrar a vantagem e tocou a bola de um lado para o outro. Aos 43, Everton recebeu de Luan e cruzou rasteiro. Kuscevic tentou cortar e quase marcou contra. Assim os gaúchos confirmam a classificação a próxima fase da competição.

