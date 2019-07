Grêmio derrota o Bahia e garante vaga na semifinal da Copa do Brasil

pOR:Gazeta Esportiva (foto: Felipe Oliveira/ECB – O Grêmio venceu nesta quarta-feira o Bahia por 1 a 0 na Fonte Nova pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Em uma atuação consistente os visitantes souberam segurar o ímpeto dos mandantes. Alisson foi o autor do único gol aos 18 minutos do segundo tempo. Jean Pyerre e Matheus Henrique também tiveram ótimo desempenho durante os noventa minutos. Foi a décima quarta vez que os gaúchos chegam na fase seguinte da competição.

Na semifinal o Grêmio espera o vencedor do confronto entre Flamengo ou Athletico-PR. Os mandos do campo serão definidos em sorteio na sede da CBF na próxima segunda-feira.

Enquanto isso pelo Campeonato Brasileiro o Tricolor Gaúcho enfrenta o Internacional, às 19h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio. No mesmo dia o Bahia recebe o Cruzeiro, às 17h (de Brasília), na Fonte Nova.

O Jogo – O Tricolor Gaúcho iniciou a partida tomando a iniciativa, enquanto os donos da casa se resguardam na defesa. Como ocorreu na Arena na semana passada, o Grêmio foi para cima na busca do primeiro gol. Aos 04, Jean Pyerre faz cobrança de escanteio. Moisés desviou, mas a bola sobrou para Matheus Henrique que finalizou sobre a meta do goleiro Douglas.

As duas equipes se fecham bem na defesa e os ataques não conseguem prevalecer. Mais uma vez o Grêmio tem muita posse de bola, porém com pouca efetividade. Depois de encontrar dificuldades no toque de bola, os mandantes começaram aos poucos se soltar para frente.

Primeira chegada perigosa dos baianos. Aos 25, Ramires faz o cruzamento, Kannemann desviou e a bola sobrou para Lucas Fonseca. O capitão do Bahia finalizou rasteiro, mas Paulo Victor defendeu de forma segura. Aos 34, Douglas faz lançamento para Gilberto. O atacante desviou e deixou Artur em condições para dominar e soltar o pé esquerdo. A pelota passou a esquerda do goleiro Paulo Victor.

Uma bela jogada, aos 42, Jean Pyerre passou por três e tocou para André que chutou no cantinho de Douglas. O arqueiro se esticou todo e evitou o gol gremista. A etapa inicial mostrou duas propostas bem definidas: os gaúchos indo para cima e os baianos especulavam jogadas de velocidade.

No começo do segundo tempo o Bahia conseguiu ficar mais tempo com a bola. Já o Grêmio avançava bem até intermediária, mas pecou no último passe.

Passado mais de 10 minutos, não pintou nenhuma grande chance. Empurrado por sua torcida, o Tricolor Baiano se mandou para o ataque. Aos 14, Arthur Caíke tentou lençol dentro da área, mas Cortez se recuperou e conseguiu desvio. Paulo Victor ficou com a bola. Aos 17, Jean Pyerre, lesionado, saiu para a entrada de Luan.

Finalmente o Grêmio abriu o placar, aos 18 com Alisson. Matheus Henrique encontrou o meia livre pela direita. O camisa 23 passou por Moisés e Arthur Caíke antes de finalizar rasteiro, de perna esquerda, sem chances para o goleiro Douglas.

Aos 27, após um chutão de André, Alisson arrancou pelo lado direito e caiu dentro da área. Inicialmente o árbitro tinha marcado pênalti, mas após consultar o VAR ficou determinado falta fora da área e expulsou Moisés. Aos 32, Luan deu um toque sutil, mas Douglas desviou para escanteio.

Com um a mais em campo, os comandados de Renato ficam mais a vontade e procuram administrar a vantagem. Na tentativa de empatar, o Bahia começou a levantar bolas altas. Aos 38, Arthur Caíke abriu para Nino Paraíba que põe na área. Fernandão subiu bem, quase na pequena área, e desviou de cabeça muito perto do gol de Paulo Victor. Um lance polêmico, aos 43, Luan vai ao fundo pela direita e cruzou com uma cavadinha. André dominou e tentou o lance, mas parou em Lucas Fonseca. O centroavante gremista reclamou de pênalti por toque na mão. Após revisão no recurso eletrônico, o juiz não apitou penalidade.

Mesmo pressionando nos acréscimos, os baianos não tiveram forças para igualar o marcador. O meia Alisson foi o grande destaque da partida e foi decisivo para a classificação do time gremista.

