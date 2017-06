Grêmio derrota o Bahia e retoma a vice-liderança

Fonte: Gazeta Esportiva – Em jogo de muita marcação, o Grêmio venceu o Bahia por 1 a 0 na noite desta segunda-feira, na Arena. O gol gremista foi marcado pelo lateral esquerdo Bruno Cortez. Com o resultado, o Tricolor gaúcho continuou invicto atuando dentro de casa, e o treinador Jorginho conheceu a primeira derrota à frente do time soteropolitano.

A vitória ainda fez o Grêmio retomar a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos ganhos, um atrás do líder Corinthians. Já o Bahia caiu para a oitava posição, com 9 pontos.

O técnico Renato Gaúcho não contou com os jogadores Léo Moura e Lucas Barrios. Na vaga do lateral, Edílson é o substituto natural do jogador. A dúvida era no ataque. O treinador escolheu a entrada do volante Maicon e adiantou Arthur para atuar no lugar de Luan, que ficou com a posição de Barrios, como atacante de referência.

O treinador Jorginho, até então invicto pelo Bahia, optou pela continuidade do entrosamento do elenco. O comandante baiano manteve o mesmo time que atuou nas duas últimas partidas do Campeonato Brasileiro.

O próximo confronto do Grêmio será na quinta-feira, às 21 horas (de Brasília), contra o Fluminense, no Maracanã. Já o Bahia viajará para o Paraná para enfrentar o Coritiba, na quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), no Couto Pereira. As duas partidas são válidas pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O Bahia começou buscando o ataque e trocando passes dentro do campo gremista. Aos dois minutos de partida, Juninho cobrou falta forte em direção ao gol, mas Marcelo Grohe defendeu com tranquilidade.

Aos seis minutos foi a vez de o Grêmio chutar a gol. O atacante Pedro Rocha recebeu na esquerda e finalizou cruzado de fora da área. A bola passou perto do poste esquerdo da meta defendida pelo goleiro Jean.

Com a forte marcação do Bahia, o Tricolor gaúcho apostava na troca de passes para ir ao ataque. Já os baianos aproveitavam os contra-ataques rápidos para chegar com perigo ao gol adversário. Sem conseguir pisar na área do Bahia, os jogadores gremistas começaram a arriscar chutes de longe, mas sem perigo ao gol de Jean.

Sem Lucas Barrios, o Grêmio sentia a falta de um homem referência na área. O garoto Luan, que substituiu o argentino, recuava muito para buscar a bola e fazer jogadas no meio de campo. Mesmo sem centroavante fixo na frente, os jogadores gremistas exageravam nos cruzamentos para a área.

Aos 35 minutos, o Bahia perdeu uma boa oportunidade de abrir o placar. Allione recebeu na direita, invadiu a área e tocou para Zé Rafael no meio. O armador emendou de primeira para o gol, mas a bola foi fraca, e Marcelo Grohe defendeu com facilidade.

A resposta gremista veio três minutos depois. Pedro Rocha foi lançado pela esquerda e ficou cara a cara com o goleiro. O atacante deu um toquinho por cima, tentando encobrir, mas Jean saiu bem e defendeu com um tapa na bola.

Aos 45 minutos, em cobrança de escanteio, a zaga gremista afastou mal para a entrada da área, e sobrou para Zé Rafael, livre, concluir alto, longe do gol.

Os dois times voltaram sem mudanças para a segunda etapa. Assim, o Grêmio manteve a posse de bola e o Bahia apostando no contra-ataque.

Então, os treinadores resolveram mexer nas equipes. Jorginho tirou Allione e colocou Gustavo Ferrareis, enquanto Renato Gaúcho substituiu Arthur para a entrada de Everton.

Com as modificações, a partida começou a ficar mais faltosa e o Bahia a ter mais posse de bola. Contudo, as chances de gol diminuíram bruscamente. Até que, aos 41 minutos do segundo tempo, o Grêmio abriu o placar. Em cobrança de escanteio, Pedro Geromel deu um toque para trás, e Bruno Cortez, que entrava livre na segunda trave, empurrou para o fundo das redes.

Depois do gol, o Grêmio apenas administrou o resultado favorável até o apito final do árbitro.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...