Grêmio derrota o Vitória e mantém perseguição ao Corinthians

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/arquivo) – O Grêmio continua à caça do Corinthians na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. No início da noite desta quarta-feira, o vice-líder foi ao Barradão e não encontrou dificuldades para derrotar o Vitória por 3 a 1, mesmos sem contar com o atacante Luan, poupado. Os gols foram de Fernandinho, Arthur e Ramiro. David descontou.

Com o resultado, o Grêmio chegou aos 31 pontos na tabela – o Corinthians, que enfrenta o Avaí na Ressacada, iniciou a rodada com 36. Já o Vitória está em situação cada vez mais delicada, somando 12 e à frente apenas do Atlético-GO, que tem 8.

O Grêmio voltará a campo na segunda-feira para enfrentar outro time que tenta fugir da zona de rebaixamento, o São Paulo, no Morumbi. No sábado, o Vitória estará novamente no Barradão para jogar contra a Chapecoense.

O jogo – Sem atrair muitos torcedores ao Barradão, o Vitória ainda viu aqueles que foram ao estádio ficarem frustrados logo no princípio da partida contra o Grêmio. Aos sete minutos, Fernandinho cobrou uma falta que ele mesmo sofreu e acertou a rede.

A vantagem no marcador fez o Grêmio, em situação muito melhor na tabela, ganhar ainda mais confiança em Salvador. O time de Renato Gaúcho não encontrava problemas para dominar as ações, enquanto o de Alexandre Gallo precisava apelar a chutes de longa distância, principalmente com Uillian Correia.

Com esse cenário, o Grêmio ampliou o placar ainda no primeiro tempo. Aos 43, em jogada bem trabalhada por Maicon, Pedro Rocha e Fernandinho, Ramiro recebeu a bola dentro da área e teve tranquilidade para finalizar para o gol.

A paciência da torcida do Vitória, então, esgotou-se. A equipe de Gallo passou a ser vaiada antes mesmo do intervalo – Caíque Sá era o único voltado da revolta do público. Para amenizar a situação, o técnico recorreu à entrada de David no lugar de René no segundo tempo. Mais tarde, Yago substituiu o hostilizado Cleiton Xavier.

O Vitória até conseguiu mudar também o marcador, aos 12 minutos. David, a aposta de Gallo, aproveitou desvio pelo alto em cobrança de escanteio e cabeceou para descontar no Barradão, reanimando parte da torcida rubro-negra.

As esperanças de reação, contudo, duraram pouco. Aos 17, Ramiro recebeu cruzamento da esquerda de Everton, que acabara de ocupar o posto de Barrios, e soltou o pé da entrada. Mandou a bola no ângulo.

Gallo gastou a sua última ficha com Patric, substituto de Caíque Sá. Renato Gaúcho trocou Maicon por Jailson e depois Pedro Rocha por Marcelo Oliveira. Àquela altura, no entanto, o Grêmio só administrava o resultado positivo. Mesmo no campo de ataque, o abatido Vitória não tinha forças nem criatividade para alcançar ao menos ao segundo gol.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...