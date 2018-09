Grêmio derrota Paraná e retorna para o quinto lugar no Brasileirão

O Grêmio venceu neste sábado o Paraná por 2 a 0 na Arena pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo usando reservas, o Tricolor Gaúcho soube se impor diante dos paranistas. No primeiro tempo, os visitantes conseguiram dificultar um pouco, mas na etapa final a melhor qualidade gremista foi premiada. Os gols foram marcados por Douglas e Juninho Capixaba. De quebra, os gaúchos comemoram o triunfo no dia seu aniversário de 115 anos. Esse foi o jogo de número 200 do Imortal em seus domínios.

Com o resultado, o Grêmio saltou para o quinto lugar com 44 pontos. E o Paraná segue na lanterna com 16 pontos.

Agora o Grêmio dá uma pausa na competição nacional e enfrenta na terça o Atlético Tucumán, às 21h45(de Brasília), no Monumental José Fierro, pela primeira partida das quartas de final da Libertadores. Nessa fase da competição haverá utilização do árbitro de vídeo.

Na próxima rodada do Brasileirão o Grêmio recebe no dia 23, domingo, o Ceará, às 11h(de Brasília), na Arena. No mesmo dia o Paraná pega o Atlético-PR, às 16h(de Brasília), na Arena da Baixada.

Os reservas do Grêmio tomaram a iniciativa, enquanto o Paraná ficou mais recuado e especulou jogadas de contra-ataque. Para furar o bloqueio defensivo dos paranistas, os donos da casa, buscaram explorar os lados do campo.

A primeira chegada mais perigosa do Tricolor Gaúcho ocorreu, aos 13, em jogada realizada pela esquerda por Juninho Capixaba, a bola parou em Thonny Anderson, que chutou forte e Richard espalmou. Os gaúchos tentaram acelerar o jogo e furar a retranca do Paraná. Por sua vez, os visitantes se defenderam relativamente bem, porém tiveram imensas dificuldades na transição ofensiva.

Com o transcorrer do jogo, os jogadores paranistas fizeram cera e pararam a partida, a todo o momento cometendo faltas. Em ótima chegada gremista, aos 36, Léo Moura cruzou, a bola foi desviada e Richard salvou com a mão direita. No rebote, Juninho Capixaba chutou perto da trave.

Durante a etapa inicial, o Grêmio, como era esperado, foi para cima, mas esbarrou em um time bem fechado e que pouco permitiu para os anfitriões. Já o Paraná conseguiu bloquear as principais jogadas gremistas. Entretanto o time demonstrou limitações técnicas do meio-campo e ataque.

Para o segundo tempo, os mandantes vieram com tudo para abrir o placar. Aos cinco minutos, após cobrança de escanteio de Alisson, Paulo Miranda subiu sozinho e mandou de cabeça perto do travessão.

Dois minutos depois, Alisson faz jogada pela direita, Igor deu carrinho na área e pegou o atacante. O árbitro penalidade em favor da equipe gremista. Douglas cobrou a penalidade no meio e sem chances para Richard, abrindo o placar. Aos dez, em jogada rápida, Alisson tocou para Kaio chutar na rede do lado de fora.

Tentando buscar o prejuízo, o auxiliar Luciano Gusso, que substitui no banco de reservas Claudinei Oliveira, que está suspenso, fez duas mudanças. Saiu Torito González para a entrada de Maicosuel e saiu Rafael Grampola para a entrada de Ortigoza. Após marcar o primeiro gol, o Grêmio recuou e chamou o Paraná para o seu campo de ataque. Num rápido ataque pelo lado direito, aos 18, Alisson recebeu fora da área, olhou para a área e cruzou na cabeça de Juninho Capixaba, que encobriu o goleiro Richard para ampliar.

Por pouco os comandados de Renato Portaluppi não ampliaram o placar. Aos 26, Junior afastou mal a bola, recuou errado e Everton, de primeira, mandou uma bomba por cima do travessão. O Grêmio envolvia com facilidade a defesa do Paraná. Aos 36, Thonny Anderson recebeu livre de Everton, avançou na área e tocou errado. A zaga paranista afastou.

Impotente, o Paraná não conseguiu reagir na partida. O Grêmio tratou de administrar a vantagem e conseguiu importante resultado no Brasileirão. Além disso, a sua torcida pode comemorar uma vitória no dia do seu aniversário.

