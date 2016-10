Grêmio e Atlético-MG definirão semifinal da Copa do Brasil em casa

A Confederação Brasileira de Futebol sorteou, na manhã de quinta-feira, os mandos de campo das partidas de semifinal da Copa do Brasil foram definidos. Com o sorteio, Atlético-MG e Grêmio terão a oportunidade de definir a vaga em seus estádios.

O confronto entre Internacional e Atlético-MG terá seu primeiro jogo, na próxima quarta-feira, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Com isso, o alvinegro mineiro terá a oportunidade de definir a classificação em seu mando de campo, no dia 2 de novembro.

Já a semifinal entre Grêmio e Cruzeiro, agendada para a mesma data, irá começar em Belo Horizonte, com mando do clube Celeste. A segunda partida acontece em Porto Alegre, na Arena Grêmio.

Por questões de segurança, como as quatro equipes finalistas são de apenas duas cidades, as partidas não poderiam ocorrer ao mesmo tempo em Belo Horizonte ou Porto Alegre.

Nesta quarta-feira, todas as equipes paulistas foram eliminadas nas quartas de final da competição: o Santos caiu para o Internacional no Rio Grande do Sul por 2 a 0, oCorinthians acabou perdendo para o Cruzeiro por 4 a 2 em Minas Gerais e o Palmeiras foi eliminado após o empate em 1 a 1 com o Grêmio em São Paulo.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Gazeta Press/Sérgio Barzaghi)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

